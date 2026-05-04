Ausblick: Southwest Gas präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Southwest Gas wird sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,02 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 27,85 Prozent erhöht. Damals waren 1,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Southwest Gas mit einem Umsatz von insgesamt 695,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 46,35 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,26 USD, gegenüber 6,08 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 2,16 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,94 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at