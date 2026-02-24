Ausblick: Southwest Gas stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Southwest Gas wird am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,33 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Southwest Gas noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Southwest Gas in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 53,78 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 587,0 Millionen USD im Vergleich zu 1,27 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,46 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 2,76 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,62 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,11 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at