S.P. Apparels Aktie
WKN DE: A2ARZW / ISIN: INE212I01016
|
13.11.2025 07:01:06
Ausblick: SP Apparels gewährt Anlegern Blick in die Bücher
SP Apparels gibt am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 9,40 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 8,73 INR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll SP Apparels nach den Prognosen von 2 Analysten 4,31 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,91 Milliarden INR umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 42,40 INR im Vergleich zu 37,90 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 15,91 Milliarden INR, gegenüber 13,23 Milliarden INR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu S.P. Apparels Ltdmehr Nachrichten
|
13.11.25
|Ausblick: SP Apparels gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: SP Apparels veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
27.05.25
|Ausblick: SP Apparels zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)