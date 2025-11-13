Ausblick: SP Apparels gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SP Apparels gibt am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 9,40 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 8,73 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll SP Apparels nach den Prognosen von 2 Analysten 4,31 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,91 Milliarden INR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 42,40 INR im Vergleich zu 37,90 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 15,91 Milliarden INR, gegenüber 13,23 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

