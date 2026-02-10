Ausblick: SP Apparels informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

SP Apparels äußert sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 11,60 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SP Apparels noch 9,86 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll SP Apparels 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 3,98 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SP Apparels 3,59 Milliarden INR umsetzen können.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 43,10 INR, gegenüber 37,90 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 15,83 Milliarden INR im Vergleich zu 13,23 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

