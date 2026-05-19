Ausblick: SP Apparels präsentiert Quartalsergebnisse

SP Apparels wird am 20.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 12,90 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte SP Apparels ein EPS von 12,11 INR je Aktie vermeldet.

SP Apparels soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,34 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,99 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen Gewinn von 44,20 INR je Aktie, gegenüber 37,90 INR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 16,16 Milliarden INR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 13,23 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at