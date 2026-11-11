S.P. Apparels Aktie

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WKN DE: A2ARZW / ISIN: INE212I01016

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: SP Apparels stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SP Apparels wird am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 13,80 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13,83 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SP Apparels in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 4,58 Milliarden INR im Vergleich zu 4,27 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 64,25 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 40,22 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,27 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 14,97 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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