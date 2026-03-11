Ausblick: Space3 Az nominativa legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Space3 Az nominativa lässt sich am 12.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Space3 Az nominativa die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,020 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,130 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Space3 Az nominativa nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 124,0 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 126,1 Millionen EUR umgesetzt worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,035 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,300 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 531,9 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 542,1 Millionen EUR waren.

