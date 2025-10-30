Ausblick: SpareBank 1 Nordvest Registered präsentiert Quartalsergebnisse

SpareBank 1 Nordvest Registered stellt am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,54 NOK aus. Im letzten Jahr hatte SpareBank 1 Nordvest Registered einen Gewinn von 6,33 NOK je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 48,94 Prozent auf 245,1 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel hatte SpareBank 1 Nordvest Registered noch 480,0 Millionen NOK umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 19,32 NOK aus, während im Vorjahreszeitraum 18,82 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 980,0 Millionen NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,98 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at