SpareBank 1 Nordvest Registered Shs Aktie
WKN DE: A2H5LD / ISIN: NO0010691660
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: SpareBank 1 Nordvest Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
SpareBank 1 Nordvest Registered wird am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,67 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,86 NOK je Aktie erzielt worden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 256,0 Millionen NOK – das wäre ein Abschlag von 52,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 539,0 Millionen NOK umgesetzt worden waren.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,91 NOK, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 18,82 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 999,0 Millionen NOK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,98 Milliarden NOK waren.
