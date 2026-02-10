SpareBank 1 Nordvest Registered Shs Aktie

SpareBank 1 Nordvest Registered Shs

WKN DE: A2H5LD / ISIN: NO0010691660

10.02.2026 07:01:06

Ausblick: SpareBank 1 Nordvest Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SpareBank 1 Nordvest Registered wird am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,67 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,86 NOK je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 256,0 Millionen NOK – das wäre ein Abschlag von 52,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 539,0 Millionen NOK umgesetzt worden waren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,91 NOK, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 18,82 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 999,0 Millionen NOK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,98 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

SpareBank 1 Nordvest Registered Shs

