Sparebank 1 Ostfold Akershus Cert. Primary Capital Certificates Aktie
WKN DE: A0M8KM / ISIN: NO0010285562
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07.05.2026 07:01:06
Ausblick: Sparebank 1 Ostfold Akershus Cert Primary Capital Certificates legt Quartalsergebnis vor
Sparebank 1 Ostfold Akershus Cert Primary Capital Certificates präsentiert in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,26 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sparebank 1 Ostfold Akershus Cert Primary Capital Certificates noch 8,54 NOK je Aktie eingenommen.
3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 309,4 Millionen NOK – das würde einem Abschlag von 41,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 525,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 42,39 NOK, während im vorherigen Jahr noch 49,36 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,32 Milliarden NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,20 Milliarden NOK waren.
Redaktion finanzen.at
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