Ausblick: SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert öffnet am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,17 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,57 NOK je Aktie erzielt worden.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,88 Milliarden NOK gegenüber 3,39 Milliarden NOK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 44,64 Prozent.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 17,99 NOK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 18,94 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,36 Milliarden NOK aus, im Gegensatz zu 12,65 Milliarden NOK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at