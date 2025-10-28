Ausblick: SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert wird am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 4,21 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 6,24 NOK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 41,53 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,77 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 3,04 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 17,38 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 18,94 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,22 Milliarden NOK, gegenüber 12,65 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at