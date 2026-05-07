Ausblick: SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert wird am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 4,34 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert ein EPS von 4,44 NOK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 50,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,74 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,52 Milliarden NOK umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 16,62 NOK je Aktie, gegenüber 18,19 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 7,29 Milliarden NOK. Im Vorjahr waren 14,47 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at