SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert veröffentlicht am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,07 NOK. Das entspräche einer Verringerung von 9,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,48 NOK erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,77 Milliarden NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 50,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert 3,57 Milliarden NOK umsetzen können.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 16,87 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 18,19 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 7,12 Milliarden NOK aus, nachdem im Vorjahr 14,47 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net