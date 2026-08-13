Sparebanken Midt-NorgePrimary Capital Cert. Aktie
WKN: 634727 / ISIN: NO0006390301
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Sparebanken Midt-NorgePrimary Capital Cert mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Sparebanken Midt-NorgePrimary Capital Cert öffnet am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,40 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sparebanken Midt-NorgePrimary Capital Cert noch 4,99 NOK je Aktie eingenommen.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 48,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,38 Milliarden NOK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,24 Milliarden NOK aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 17,06 NOK aus. Im Vorjahr waren 19,08 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 8,83 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 16,37 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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