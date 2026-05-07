Ausblick: Sparebanken Midt-NorgePrimary Capital Cert öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sparebanken Midt-NorgePrimary Capital Cert stellt am 07.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,41 NOK gegenüber 4,32 NOK im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 45,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,23 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,06 Milliarden NOK umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 18,63 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 19,08 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 9,22 Milliarden NOK aus im Gegensatz zu 16,37 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at