Ausblick: Sparebanken Midt-NorgePrimary Capital Cert zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sparebanken Midt-NorgePrimary Capital Cert lädt am 12.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,18 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,67 NOK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 46,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,23 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,16 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 18,68 NOK. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 20,10 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 9,02 Milliarden NOK, nachdem im Fiskaljahr zuvor 16,16 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at