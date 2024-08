Ausblick: Sparebanken More Registered legt Quartalsergebnis vor

Sparebanken More Registered wird sich am 14.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,47 NOK. Das entspräche einer Verringerung von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,94 NOK erwirtschaftet wurden.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 587,9 Millionen NOK – das würde einem Abschlag von 52,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,23 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 9,79 NOK je Aktie, gegenüber 10,15 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 2,35 Milliarden NOK fest. Im Vorjahr waren noch 5,26 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at