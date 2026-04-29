Sparebanken More Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DJTR / ISIN: NO0012483207
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Sparebanken More Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Sparebanken More Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,14 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sparebanken More Registered 2,13 NOK je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 70,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 586,4 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,97 Milliarden NOK umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,05 NOK, während im vorherigen Jahr noch 9,57 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,42 Milliarden NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 6,46 Milliarden NOK waren.
Redaktion finanzen.at
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