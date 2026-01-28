Ausblick: Sparebanken More Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Sparebanken More Registered lädt am 29.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten schätzen, dass Sparebanken More Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,34 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,03 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 73,11 Prozent auf 615,1 Millionen NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,29 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9,11 NOK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 9,95 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 2,39 Milliarden NOK, gegenüber 6,34 Milliarden NOK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at