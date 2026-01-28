Sparebanken More Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DJTR / ISIN: NO0012483207
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: Sparebanken More Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Sparebanken More Registered lädt am 29.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
5 Analysten schätzen, dass Sparebanken More Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,34 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,03 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 73,11 Prozent auf 615,1 Millionen NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,29 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9,11 NOK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 9,95 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 2,39 Milliarden NOK, gegenüber 6,34 Milliarden NOK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sparebanken More Registered Shs
|
28.01.26
|Ausblick: Sparebanken More Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Sparebanken More Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Sparebanken More Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Sparebanken More Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: Sparebanken More Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.07.25
|Erste Schätzungen: Sparebanken More Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Sparebanken More Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Sparebanken More Registered Shs
|9,16
|-0,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.