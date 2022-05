Ausblick: Sparebanken Sor Primary Capital Cert zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sparebanken Sor Primary Capital Cert lässt sich am 06.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sparebanken Sor Primary Capital Cert die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,63 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sparebanken Sor Primary Capital Cert 2,69 NOK je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 10,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 632,6 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 574,2 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 11,95 NOK je Aktie, gegenüber 11,76 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,77 Milliarden NOK. Im Vorjahr waren 2,51 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at