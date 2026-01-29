Ausblick: Sparebanken Vest AS Primary Capital Cert legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sparebanken Vest AS Primary Capital Cert öffnet am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,73 NOK. Das entspräche einer Verringerung von 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,87 NOK erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sparebanken Vest AS Primary Capital Cert in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 36,09 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 3,31 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 5,18 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

7 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 15,78 NOK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 16,66 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 11,99 Milliarden NOK, gegenüber 20,22 Milliarden NOK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at