Sparebanken Vest AS Primary Capital Cert. Aktie
WKN: 727533 / ISIN: NO0006000900
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Sparebanken Vest AS Primary Capital Cert legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sparebanken Vest AS Primary Capital Cert wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,30 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,78 NOK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Sparebanken Vest AS Primary Capital Cert 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,23 Milliarden NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 38,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sparebanken Vest AS Primary Capital Cert 5,24 Milliarden NOK umsetzen können.
Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,14 NOK im Vergleich zu 16,78 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 13,59 Milliarden NOK, gegenüber 30,44 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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