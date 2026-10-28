Spbk 1 SR-Bank ASA Aktie

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WKN DE: A1JR25 / ISIN: NO0010631567

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Spbk 1 SR-Bank ASA gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Spbk 1 SR-Bank ASA lässt sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Spbk 1 SR-Bank ASA die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,19 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Spbk 1 SR-Bank ASA noch 4,29 NOK je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 56,69 Prozent auf 3,34 Milliarden NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,71 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 16,98 NOK, gegenüber 16,98 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 13,42 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 31,20 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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