Spbk 1 SR-Bank ASA Aktie

Spbk 1 SR-Bank ASA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JR25 / ISIN: NO0010631567

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06.05.2026 07:01:06

Ausblick: Spbk 1 SR-Bank ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Spbk 1 SR-Bank ASA wird am 07.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,97 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,37 NOK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Spbk 1 SR-Bank ASA 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,33 Milliarden NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 57,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Spbk 1 SR-Bank ASA 7,90 Milliarden NOK umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 16,98 NOK je Aktie, gegenüber 16,98 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 13,84 Milliarden NOK. Im Vorjahr waren 31,20 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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