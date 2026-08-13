Ausblick: Spbk 1 SR-Bank ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Spbk 1 SR-Bank ASA lädt am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 4,01 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Spbk 1 SR-Bank ASA ein EPS von 4,23 NOK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 59,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,32 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,28 Milliarden NOK umgesetzt.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 16,47 NOK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 16,98 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 13,47 Milliarden NOK, gegenüber 31,20 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at