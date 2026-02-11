Ausblick: Spbk 1 SR-Bank ASA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Spbk 1 SR-Bank ASA lässt sich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Spbk 1 SR-Bank ASA die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,99 NOK aus. Im letzten Jahr hatte Spbk 1 SR-Bank ASA einen Gewinn von 3,48 NOK je Aktie eingefahren.

Spbk 1 SR-Bank ASA soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,40 Milliarden NOK abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 55,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,67 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 17,19 NOK je Aktie, gegenüber 13,08 NOK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 13,53 Milliarden NOK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 26,45 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at