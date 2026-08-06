Spectrum Brands Holdings Aktie
WKN DE: A2NB43 / ISIN: US84790A1051
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Spectrum Brands legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Spectrum Brands präsentiert am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,46 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Spectrum Brands 0,800 USD je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Spectrum Brands in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,67 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 732,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 699,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,26 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,86 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 2,85 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,81 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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