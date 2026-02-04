Ausblick: Spectrum Brands zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Spectrum Brands wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,761 USD gegenüber 0,840 USD im Vorjahresquartal.

Spectrum Brands soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 668,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 4,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 700,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,57 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,86 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 2,83 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at