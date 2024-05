Ausblick: Speqta Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Speqta Registered präsentiert in der am 31.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,580 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 50,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,170 SEK je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst geht beim Umsatz von 20,1 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 777,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -1,610 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,010 SEK einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 92,8 Millionen SEK aus, nachdem im Vorjahr 57,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at