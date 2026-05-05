Ausblick: Sphere Entertainment öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sphere Entertainment lädt am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,449 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -2,270 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 31,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 280,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 368,2 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,543 USD, gegenüber 0,740 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 1,35 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,22 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at