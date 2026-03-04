Ausblick: Spin Master öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Spin Master lässt sich am 05.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Spin Master die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,369 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Spin Master noch 0,290 CAD je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 8 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 605,4 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 907,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,09 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,10 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,10 Milliarden CAD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at