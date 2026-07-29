Ausblick: Spin Master präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Spin Master präsentiert am 30.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,086 USD gegenüber -0,630 CAD im Vorjahresquartal.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 8 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 417,4 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 554,9 Millionen CAD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,43 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -2,050 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,18 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,95 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at