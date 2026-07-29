Spin Master Aktie
WKN DE: A14XBU / ISIN: CA8485101031
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Spin Master präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Spin Master präsentiert am 30.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,086 USD gegenüber -0,630 CAD im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 8 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 417,4 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 554,9 Millionen CAD erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,43 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -2,050 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,18 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,95 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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