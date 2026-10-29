Spin Master Aktie
WKN DE: A14XBU / ISIN: CA8485101031
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Spin Master vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Spin Master wird am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,923 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,46 CAD je Aktie vermeldet.
Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 735,4 Millionen USD betragen, verglichen mit 1,01 Milliarden CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,39 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -2,050 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 2,15 Milliarden USD, gegenüber 2,95 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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