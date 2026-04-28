Ausblick: Spok stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Spok lädt am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,180 USD gegenüber 0,250 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Spok in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,55 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 35,0 Millionen USD im Vergleich zu 36,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 0,660 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,750 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 139,3 Millionen USD, gegenüber 139,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at