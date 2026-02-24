Ausblick: Spok stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Spok stellt am 25.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,180 USD aus. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,180 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 2,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 33,9 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 34,6 Millionen USD aus.

Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,800 USD, gegenüber 0,740 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 140,5 Millionen USD im Vergleich zu 137,7 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

