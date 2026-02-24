Spok Holdings Aktie

WKN DE: A117N6 / ISIN: US84863T1060

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Spok stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Spok stellt am 25.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,180 USD aus. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,180 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 2,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 33,9 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 34,6 Millionen USD aus.

Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,800 USD, gegenüber 0,740 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 140,5 Millionen USD im Vergleich zu 137,7 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Spok Holdings Inc 11,60 -0,17% Spok Holdings Inc

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinheitlich -- ATX nach Rekord letztlich leicht im Plus -- DAX schließt schwach
Die asiatischen Börse schlagen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein. Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag letztlich höher, während der deutsche Leitindex schwächer tendierte.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

