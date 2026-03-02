Ausblick: Sportradar stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sportradar öffnet am 03.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

18 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,090 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 19 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 369,5 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 327,6 Millionen USD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,400 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,120 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten im Durchschnitt 1,29 Milliarden EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

