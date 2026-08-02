Ausblick: Sportradar stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sportradar wird am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

20 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,062 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 20 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 381,7 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 360,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,394 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,380 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 21 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,56 Milliarden EUR, gegenüber 1,46 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at