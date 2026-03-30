Sportsman's Warehouse Holdings Aktie
WKN DE: A112GA / ISIN: US84920Y1064
|
30.03.2026 07:01:06
Ausblick: Sportsmans Warehouse legt Quartalsergebnis vor
Sportsmans Warehouse öffnet am 31.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sportsmans Warehouse für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,098 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 340,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 334,9 Millionen USD aus.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,545 USD, gegenüber -0,870 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 1,21 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,20 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sportsman's Warehouse Holdings Inc
|
07:01
|Ausblick: Sportsmans Warehouse legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
03.12.25
|Ausblick: Sportsmans Warehouse stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Sportsman's Warehouse Holdings Inc
Aktien in diesem Artikel
|Sportsman's Warehouse Holdings Inc
|1,09
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg eskaliert weiter: ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden zum Wochenstart mit Verlusten erwartet. Die Börsen in Fernost bewegen sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.