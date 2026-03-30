Ausblick: Sportsmans Warehouse legt Quartalsergebnis vor

Sportsmans Warehouse öffnet am 31.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sportsmans Warehouse für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,098 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 340,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 334,9 Millionen USD aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,545 USD, gegenüber -0,870 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 1,21 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,20 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at