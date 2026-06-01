Ausblick: Sportsmans Warehouse legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sportsmans Warehouse präsentiert am 02.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,540 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sportsmans Warehouse noch -0,560 USD je Aktie verloren.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 249,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Sportsmans Warehouse für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 252,3 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,490 USD je Aktie, gegenüber -1,300 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 1,21 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at