Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
|Experten-Erwartungen
|
03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Spotify informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Spotify wird am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
29 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,76 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,480 USD je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 29 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 4,79 Milliarden EUR, was einem Umsatz von 4,75 Milliarden USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 37 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,66 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 12,15 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 38 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,48 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 19,40 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Spotify
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Spotify legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
17.07.26
|Revolut and Spotify investor warns Europe over reliance on US tech (Financial Times)
|
26.05.26
|Spotify chief defends AI-generated music (Financial Times)
|
21.05.26
|Spotify targets high-spending superfans with AI-generated music (Financial Times)
|
28.04.26
|Spotify-Aktie unter Druck: Gute Ergebnisse reichen Anlegern nicht aus (finanzen.at)
|
28.04.26
|ROUNDUP: Spotify gewinnt trotz Preiserhöhungen weitere Nutzer - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
|
28.04.26
|Spotify gewinnt trotz Preiserhöhungen weitere Nutzer - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
|
28.04.26
|Ausblick: Spotify vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)