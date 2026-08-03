Ausblick: Spotify informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Spotify gewährt einen Blick in die Bücher – die Prognosen der Experten.

Spotify wird am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

29 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,76 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,480 USD je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 29 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 4,79 Milliarden EUR, was einem Umsatz von 4,75 Milliarden USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 37 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,66 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 12,15 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 38 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,48 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 19,40 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at