Ausblick: Spotify präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bei Spotify stehen die Quartalszahlen ins Haus. Was Experten in Aussicht stellen.

Spotify wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.04.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2023 abgelaufen ist.

24 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,864 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,210 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 25 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 16,28 Prozent auf 3,09 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Spotify noch 2,66 Milliarden EUR umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 27 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -1,973 EUR je Aktie, gegenüber -2,930 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 30 Analysten durchschnittlich bei 13,48 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 11,73 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at