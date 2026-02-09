Spotify Aktie

Spotify für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911

Zahlen im Fokus 09.02.2026 09:01:00

Ausblick: Spotify präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ausblick: Spotify präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Diese Bilanzzahlen stellen Analysten für Spotify in Aussicht.

Spotify wird am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

26 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,73 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,93 USD je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 27 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 4,52 Milliarden EUR, was einem Umsatz von 4,52 Milliarden USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 34 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,04 EUR, gegenüber 6,13 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 39 Analysten durchschnittlich auf 17,19 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 16,95 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Netflix-Aktie sinkt: `Outperform`-Rating bekräftigt - Bernstein-Einstufung

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Spotify

Analysen zu Spotify

