Ausblick: Sprague Resources LP Com Unit Repr legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sprague Resources LP Com Unit Repr stellt am 03.03.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,340 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Sprague Resources LP Com Unit Repr mit einem Umsatz von insgesamt 968,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 627,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 54,32 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -3,770 USD je Aktie, gegenüber 1,11 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 3,33 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 2,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at