Ausblick: Sprague Resources LP Com Unit Repr präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sprague Resources LP Com Unit Repr wird am 05.05.2022 das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 1,22 USD aus. Im letzten Jahr hatte Sprague Resources LP Com Unit Repr einen Gewinn von 2,04 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 17,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 1,21 Milliarden USD gegenüber 1,04 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 1,90 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,690 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,39 Milliarden USD, gegenüber 3,50 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at