Ausblick: Sprague Resources LP Com Unit Repr veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Sprague Resources LP Com Unit Repr veröffentlicht am 04.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,030 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,740 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 6,61 Prozent auf 701,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 657,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 1,90 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -2,690 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,39 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,50 Milliarden USD im Vorjahr.

