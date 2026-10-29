Ausblick: Spring Airlines gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Spring Airlines wird am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,15 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Spring Airlines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,20 CNY in den Büchern gestanden.

Spring Airlines soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,04 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,47 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,78 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,38 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 25,27 Milliarden CNY, gegenüber 21,42 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net