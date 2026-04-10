Ausblick: Spring Airlines stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Spring Airlines wird am 11.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,534 CNY. Dies würde einen Verlust von 57,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Spring Airlines -0,340 CNY je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Spring Airlines in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,92 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 4,58 Milliarden CNY im Vergleich zu 4,02 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,30 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,33 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 21,31 Milliarden CNY aus, im Gegensatz zu 19,97 Milliarden CNY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at