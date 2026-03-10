Sprinkl a Aktie
WKN DE: A3CS1J / ISIN: US85208T1079
|
10.03.2026 07:01:06
Ausblick: Sprinklr A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Sprinklr A präsentiert in der am 11.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.
Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,096 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,370 USD je Aktie erzielt worden.
Sprinklr A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 216,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,454 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,440 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 853,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 796,4 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sprinklr Inc Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Sprinklr A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.02.26
|Erste Schätzungen: Sprinklr A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
18.11.25
|Erste Schätzungen: Sprinklr A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)