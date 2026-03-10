Ausblick: Sprinklr A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sprinklr A präsentiert in der am 11.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,096 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,370 USD je Aktie erzielt worden.

Sprinklr A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 216,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,454 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,440 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 853,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 796,4 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at