Sprinkl a Aktie
WKN DE: A3CS1J / ISIN: US85208T1079
|
02.06.2026 07:01:06
Ausblick: Sprinklr A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Sprinklr A lädt am 03.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.04.2026 endete.
Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,095 USD je Aktie gegenüber -0,010 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 215,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 5,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 205,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,481 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,090 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 870,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 857,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sprinklr Inc Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Sprinklr A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.05.26
|Erste Schätzungen: Sprinklr A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.03.26
|Ausblick: Sprinklr A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.02.26
|Erste Schätzungen: Sprinklr A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)